Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub
Sosial müdafiə
- 12 yanvar, 2026
- 10:48
2025-ci il ərzində Azərbaycanda 54,5 min şəxsə əlillik təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Belə ki, onlardan 25,3 min şəxsə ilkin, 29,2 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb.
