İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    • 12 yanvar, 2026
    • 10:48
    Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    2025-ci il ərzində Azərbaycanda 54,5 min şəxsə əlillik təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, onlardan 25,3 min şəxsə ilkin, 29,2 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb.

    Əlilliyi olan şəxslər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillik təyinatı

    Son xəbərlər

    11:01

    BP-nin distribyutoru nizamnamə kapitalını 3 dəfə azaldır

    Maliyyə
    10:54

    Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    10:48

    Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Sosial müdafiə
    10:45

    Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıb

    Region
    10:44

    Bakıda mağazadan meyit tapılıb

    Hadisə
    10:41

    Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    10:41

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    10:40
    Foto

    Azərbaycanın U-21 millisi toplanışa başlayıb

    Futbol
    10:36

    Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi işdən çıxarılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti