Увеличены оклады работников Службы государственной безопасности Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как передаёт Report, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики увеличено в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.