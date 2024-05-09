О нас

Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь

Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь.
Социальная защита
9 мая 2024 г. 11:17
Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь

Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что одним из важных направлений успешной социальной политики, проводимой в Азербайджане, является усиление социальной защиты участников Второй мировой войны.

Благодаря особому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева меры в области социальной защиты данной категории граждан с каждым годом усиливаются.

В этом году распоряжением от 2 мая 2024 года в связи с 79-й годовщиной Победы участникам войны была выплачена единовременная материальная помощь в размере 2000 манатов, другим лицам, предусмотренным распоряжением - 1000 манатов. Всего распоряжением было охвачено 2946 человек, 29 из которых являются участниками Второй мировой войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçılarına birdəfəlik maddi yardım edilib

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
В Стамбуле прошли российско-турецкие межмидовские консультации по международным и региональным вопросам
4 мая 2024 г. 15:11
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
8 мая 2024 г. 06:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi