Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Было отмечено, что одним из важных направлений успешной социальной политики, проводимой в Азербайджане, является усиление социальной защиты участников Второй мировой войны.
Благодаря особому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева меры в области социальной защиты данной категории граждан с каждым годом усиливаются.
В этом году распоряжением от 2 мая 2024 года в связи с 79-й годовщиной Победы участникам войны была выплачена единовременная материальная помощь в размере 2000 манатов, другим лицам, предусмотренным распоряжением - 1000 манатов. Всего распоряжением было охвачено 2946 человек, 29 из которых являются участниками Второй мировой войны.