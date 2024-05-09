Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь

Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь.

Участникам Второй мировой войны была оказана единовременная материальная помощь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что одним из важных направлений успешной социальной политики, проводимой в Азербайджане, является усиление социальной защиты участников Второй мировой войны.

Благодаря особому вниманию и заботе президента Ильхама Алиева меры в области социальной защиты данной категории граждан с каждым годом усиливаются.

В этом году распоряжением от 2 мая 2024 года в связи с 79-й годовщиной Победы участникам войны была выплачена единовременная материальная помощь в размере 2000 манатов, другим лицам, предусмотренным распоряжением - 1000 манатов. Всего распоряжением было охвачено 2946 человек, 29 из которых являются участниками Второй мировой войны.