В Баку в принудительном порядке приостановлено строительство новостройки - ФОТО

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках "Десяти дней безопасной работы" (“Təhlükəsiz iş ongünlüyü”) Государственная служба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения осуществила работы по госконтролю.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью министерства.

Во время связанных с госконтролем работ выявились грубые правонарушения стандартов, норм техники безопасности и охраны труда при строительстве принадлежащим физическому лицу Иманову Фадаи Арзуман оглу предприятием двухблочного 9-этажного здания на улице Джавадхана, 48 в Насиминском районе Баку. Выяснилось, что условия труда на стройке представляют опасность жизни и здоровью работников, не проводятся профилактические меры для предотвращения риска несчастных случаев. Кроме того, работники не снабжались спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной охраны, предусмотренными в нормах и правилах охраны труда работников.

В соответствии с пунктом Трудового кодекса, Государственная служба трудовой инспекции приостановила деятельность предприятия до ликвидации недочетов. Руководителю предприятия дали соответствующие поручения и составили протокол.

В то же время серьезные правонарушения были обнаружены в строительном объекте на территории фермерского хозяйства, расположенного в жилом массиве Боздаг в самухском селе Сарыгамыш. Деятельность предприятия также была приостановлена до ликвидации выявленных правонарушений. Кроме того, приступили к рассмотрению частных обращений и жалоб, поступивших в Государственную службу трудовой инспекции по поводу соблюдения трудовых прав.