Станция метро "Хатаи" закроется на ремонт

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году станция метро "Хатаи" ЗАО "Бакинский метрополитен" закроется на ремонт.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью бакинского метрополитена Насими Пашаев.

Он напомнил, что станция "Хатаи" была сдана в эксплуатацию в 1968 году: "Эскалаторы на станции также были установлены в 1968 году. В будущем году истекает 50-летний срок эксплуатации эскалаторов. Мы планируем в 2018 году закрыть станцию "Хатаи" на ремонт".

Н. Пашаев отметил, что сейчас ремонтные работы продолжаются на станции "Сахиль": "С большой долей вероятности, станция "Сахиль" будет сдана в пользование летом, после чего можно будет закрыть на ремонт станцию "Хатаи".