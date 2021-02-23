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Среднемесячная зарплата в Азербайджане составляет примерно 710 манатов

Среднемесячная зарплата в Азербайджане составляет примерно 710 манатов Спустя 5-10 лет вход в пенсионную систему упростится и появится шанс получить высокую пенсию
Социальная защита
23 февраля 2021 г. 13:32
Среднемесячная зарплата в Азербайджане составляет примерно 710 манатов
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"Я не разделяю мнение о переизбытке пенсионного капитала. Среднемесячная заработная плата в стране составляет около 710 манатов, а минимальный размер пенсии - 200 манатов".

Как сообщает Report, об этом в интервью New TV заявил начальник отдела контроля за пенсионной политикой и персональным учетом Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльнур Аббасов.

По его словам, спустя 5-10 лет вход в пенсионную систему упростится и появится шанс получить высокую пенсию.

Чиновник министерства отметил, что возникла некоторая путаница в отношении пенсий по возрасту и социальных пособий: "Пенсия - это достигнутый успех. Если человек утратил зарплату, то выход на пенсию означает ее восстановление. Если не стоит вопрос о заработанной пенсии, то по достижении определенного возраста назначается социальное пособие".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təxminən 710 manatdır

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