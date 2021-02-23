Среднемесячная зарплата в Азербайджане составляет примерно 710 манатов

Спустя 5-10 лет вход в пенсионную систему упростится и появится шанс получить высокую пенсию

"Я не разделяю мнение о переизбытке пенсионного капитала. Среднемесячная заработная плата в стране составляет около 710 манатов, а минимальный размер пенсии - 200 манатов".

Как сообщает Report, об этом в интервью New TV заявил начальник отдела контроля за пенсионной политикой и персональным учетом Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльнур Аббасов.

По его словам, спустя 5-10 лет вход в пенсионную систему упростится и появится шанс получить высокую пенсию.

Чиновник министерства отметил, что возникла некоторая путаница в отношении пенсий по возрасту и социальных пособий: "Пенсия - это достигнутый успех. Если человек утратил зарплату, то выход на пенсию означает ее восстановление. Если не стоит вопрос о заработанной пенсии, то по достижении определенного возраста назначается социальное пособие".