Служба трудовой инспекции: В этом году 57 незаконно уволенных граждан восстановлены на работе

12:14

За 11 месяцев 2024 года 57 незаконно уволенных граждан были восстановлены на своих рабочих местах.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Государственной службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Вели Гулиев во время выступления в программе "Социальный час".

По его словам, за этот период Службой обеспечена выплата более 200 тыс. гражданам невыплаченной им заработной платы, отпускных, пособий и др. платежей.

Руководитель службы отметил, что на горячую линию Государственной службы трудовой инспекции за 11 месяцев поступило 40 тысяч обращений, значительная часть которых с использованием электронной подписи:

"Теперь трудовой договор между работником и работодателем заключается исключительно в электронном формате. Это стало причиной существенных изменений в трудовых отношениях. Также в деятельности Службы трудовой инспекции произошли значительные обновления".