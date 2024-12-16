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Служба трудовой инспекции: В этом году 57 незаконно уволенных граждан восстановлены на работе

Служба трудовой инспекции: В этом году 57 незаконно уволенных граждан восстановлены на работе 12:14
Социальная защита
16 декабря 2024 г. 13:19
Служба трудовой инспекции: В этом году 57 незаконно уволенных граждан восстановлены на работе

За 11 месяцев 2024 года 57 незаконно уволенных граждан были восстановлены на своих рабочих местах.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Государственной службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Вели Гулиев во время выступления в программе "Социальный час".

По его словам, за этот период Службой обеспечена выплата более 200 тыс. гражданам невыплаченной им заработной платы, отпускных, пособий и др. платежей.

Руководитель службы отметил, что на горячую линию Государственной службы трудовой инспекции за 11 месяцев поступило 40 тысяч обращений, значительная часть которых с использованием электронной подписи:

"Теперь трудовой договор между работником и работодателем заключается исключительно в электронном формате. Это стало причиной существенных изменений в трудовых отношениях. Также в деятельности Службы трудовой инспекции произошли значительные обновления".

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Версия на азербайджанском языке Əmək Müfəttişliyi Xidməti: Bu il qeyri-qanuni işdən azad edilmiş 57 vətəndaş iş yerinə bərpa olunub

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