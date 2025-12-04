Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Система волонтерства в госструктурах Азербайджана расширится в 2026 году

    Социальная защита
    • 04 декабря, 2025
    • 13:01
    В Азербайджане волонтерская деятельность успешно представлена в 32 государственных структурах, а в следующем году планируется увеличение этого показателя до 36.

    Как сообщает Report, об этом и.о. директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев заявил журналистам в рамках VIII Форума солидарности азербайджанских волонтеров.

    По словам Велиева, волонтерское движение, которое было инициировано президентом Ильхамом Алиевым в 2019 году и начало свою деятельность в центрах ASAN xidmət, сегодня охватывает значительное число госучреждений страны.

    "Сегодня мы можем видеть этих волонтеров в государственных структурах, где они помогают в оказании услуг гражданам, а также в организации международных мероприятий. Добровольное участие молодежи в этих мероприятиях добавляет незаменимую ценность их личностному развитию и трудовой деятельности", - подчеркнул Юсиф Велиев.

    Напомним, что 5 декабря отмечается Международный день волонтеров, и VIII Форум солидарности азербайджанских волонтеров был приурочен к этому дню.

