Шахин Алиев: Агентство DOST придает большое значение мнению общественности

Агентство DOST придает большое значение изучению мнения общественности и предложениям граждан.

Как сообщает аранское бюро Report, об этом заявил начальник департамента по связям с общественностью и коммуникациям Агентства DOST Шахин Алиев журналистам в рамках инфотура, организованного 30 сентября в приемное отделение DOST в Нефтчале.

По его словам, основная цель подобных мероприятий - информировать общественность о деятельности центров DOST.

"Министерство труда и социальной защиты населения, в том числе Агентство DOST, придает большое значение встречам с общественностью, изучению ее мнения и отзывов, выслушиванию предложений. Цель сегодняшнего мероприятия - ознакомление с деятельностью приемного отделения DOST в Нефтчале, а также оценка качества услуг, оказываемых здесь гражданам. Участникам также была предоставлена подробная информация о центрах DOST и концепции DOST в целом. Считаю, что встреча в приемном отделении DOST в Нефтчале прошла весьма продуктивно", - сказал он.