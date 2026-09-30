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    Шахин Алиев: Агентство DOST придает большое значение мнению общественности

    Социальная защита
    • 30 сентября, 2026
    • 12:52
    Шахин Алиев: Агентство DOST придает большое значение мнению общественности

    Агентство DOST придает большое значение изучению мнения общественности и предложениям граждан.

    Как сообщает аранское бюро Report, об этом заявил начальник департамента по связям с общественностью и коммуникациям Агентства DOST Шахин Алиев журналистам в рамках инфотура, организованного 30 сентября в приемное отделение DOST в Нефтчале.

    По его словам, основная цель подобных мероприятий - информировать общественность о деятельности центров DOST.

    "Министерство труда и социальной защиты населения, в том числе Агентство DOST, придает большое значение встречам с общественностью, изучению ее мнения и отзывов, выслушиванию предложений. Цель сегодняшнего мероприятия - ознакомление с деятельностью приемного отделения DOST в Нефтчале, а также оценка качества услуг, оказываемых здесь гражданам. Участникам также была предоставлена подробная информация о центрах DOST и концепции DOST в целом. Считаю, что встреча в приемном отделении DOST в Нефтчале прошла весьма продуктивно", - сказал он.

    Шахин Алиев Агентство DOST Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана
    Şahin Əliyev: DOST Agentliyi ictimai iştirakçıların rəyinin öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət verir
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