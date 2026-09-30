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    Şahin Əliyev: DOST Agentliyi ictimai iştirakçıların rəyinin öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət verir

    Sosial müdafiə
    • 30 sentyabr, 2026
    • 12:42
    Şahin Əliyev: DOST Agentliyi ictimai iştirakçıların rəyinin öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət verir

    DOST Agentliyi ictimai iştirakçıların rəyinin öyrənilməsinə və onların təkliflərinin dinlənilməsinə böyük əhəmiyyət verir.

    "Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, bunu DOST Agentliyi İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin müdiri Şahin Əliyev sentyabrın 30-da Neftçala DOST qəbul şöbəsinə təşkil olunan infotur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, belə tədbirlərin təşkilində əsas məqsədi ictimaiyyəti DOST mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlandırmaqdır:

    "Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, o cümlədən DOST Agentliyi ictimai iştirakçılar, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlərə, onların fikirlərinin, rəyinin öyrənilməsinə, təkliflərinin dinlənilməsinə böyük əhəmiyyət verir. Bugünkü tədbirin məqsədi də Neftçala DOST qəbul şöbəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıq, o cümlədən, burada vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsidir. Tədbirin gedişində həmçinin iştirakçılara DOST mərkəzləri, ümumiyyətlə, DOST konsepsiyası barədə ətraflı məlumat verilib. Fikrimcə, Neftçala DOST qəbul şöbəsindəki görüş də çox səmərəli keçdi".

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