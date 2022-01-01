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Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году

Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в прошлом году в Азербайджане.
Социальная защита
1 января 2022 г. 11:02
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году

Стали известны самые популярные имена, которыми нарекли новорожденных в прошлом году в Азербайджане.

Report представляет топ-10 самых популярных имен.

За указанный период самым популярным именем среди мальчиков стало имя Али. В течение года этим именем названы 1624 детей.

Помимо этого, 1548 мальчика названы именем Юсиф, 1505 - Гусейн, 1486 - Угур, 1098 - Мухаммед, 980 - Омар, 868 - Мурад, 741 - Рауль, 705 - Тунар и 696 - Айхан.

Имя Захра среди девочек также в этом году сохранило первенство. В течение этого года этим именем названы 1625 девочек.

Кроме того, 1275 девочек были названы именем Зейнаб, 1217 - Марьям, 1160 – Фатима, 1154 - Айлин, 1105 - Мяляк, 987 - Нилай, 927 - Нурай, 813 - Инджи и 750 - Медина.

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Версия на азербайджанском языке 2021-ci ildə Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan adlar açıqlanıb

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