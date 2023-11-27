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Сахиль Бабаев прокомментировал вопрос непредоставления жилья лицам, имеющим ипотечный кредит

Сахиль Бабаев прокомментировал вопрос непредоставления жилья лицам, имеющим ипотечный кредит Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев прокомментировал вопрос непредоставления государством жилья лицам, приобретающим жилье по ипотечному кредиту.
Социальная защита
27 ноября 2023 г. 17:33
Сахиль Бабаев прокомментировал вопрос непредоставления жилья лицам, имеющим ипотечный кредит

Министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев прокомментировал вопрос непредоставления государством жилья лицам, приобретающим жилье по ипотечному кредиту.

Как сообщает Report, во время выступления в Милли Меджлисе министр отметил, что при выдаче жилья гражданам льготных категорий за основу берется принцип очередности.

"Установление очередности на получение жилья регулируется местными органами исполнительной власти. Требование законодательства заключается в том, что при принятии льготника на жилищный учет принимается во внимание площадь жилья, находящегося в его собственности. Если площадь жилья меньше учетной нормы, государством может быть предоставлена дополнительная жилая площадь. На сегодняшний день мы смогли предоставить 14 150 квартир. Эта цифра в разы больше, если учесть шехидов, инвалидов I и II Карабахских войн. Исключение этого требования из Жилищного кодекса может привести к тому, что некоторым будет выдана вторая или даже третья квартира, при том, что наиболее нуждающиеся в жилье все еще будут ждать своей очереди", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev ipoteka krediti ilə mənzil alanlara ev verilməməsinə münasibət bildirib

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