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Сахиль Бабаев: Из-за искусственного интеллекта 85 млн человек потеряют работу

Сахиль Бабаев: Из-за искусственного интеллекта 85 млн человек потеряют работу Сахиль Бабаев: Из-за искусственного интеллекта 85 млн человек потеряют работу
Социальная защита
19 июля 2024 г. 16:18
Сахиль Бабаев: Из-за искусственного интеллекта 85 млн человек потеряют работу

Сегодня на рынке труда Азербайджана много неквалифицированной рабочей силы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии открытия финального этапа четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Он отметил, что адаптация человеческого потенциала к требованиям времени является главной целью государства:

"В ближайшие 10 лет в результате воздействия искусственного интеллекта на рынок труда 85 млн человек потеряют работу. Вместо этого, будет открыто 97 млн новых рабочих мест, требующих современных навыков".

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Версия на английском языке 85 million jobs at risk due to advancing artifical intelligence, says Azerbaijani minister
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: Bu gün əmək bazarında böyük sayda ixtisassız işçi qüvvəsi var

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