Сахиль Бабаев: Из-за искусственного интеллекта 85 млн человек потеряют работу

Сахиль Бабаев: Из-за искусственного интеллекта 85 млн человек потеряют работу

Сегодня на рынке труда Азербайджана много неквалифицированной рабочей силы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии открытия финального этапа четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Он отметил, что адаптация человеческого потенциала к требованиям времени является главной целью государства:

"В ближайшие 10 лет в результате воздействия искусственного интеллекта на рынок труда 85 млн человек потеряют работу. Вместо этого, будет открыто 97 млн новых рабочих мест, требующих современных навыков".