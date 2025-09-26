Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    С начала года около 5 тыс. работников в Азербайджане прошли обучение по охране труда

    Социальная защита
    • 26 сентября, 2025
    • 16:41
    С начала года около 5 тыс. работников в Азербайджане прошли обучение по охране труда

    Центр охраны труда при Государственной службе трудовой инспекции с начала 2025 года усилил просветительскую работу среди работодателей и сотрудников.

    Как сообщил в беседе с корреспондентом Report в Агдаме председатель Совета управления Центра Вусал Мамедов, за этот период Центр совместно с партнерскими организациями провел 46 мероприятий по вопросам безопасности труда.

    "В них приняли участие 135 работодателей и около 4 700 работников. Мы подробно разъяснили требования охраны труда, порядок аттестации рабочих мест, правила обеспечения безопасных условий для сотрудников, а также представили новые государственные стандарты", - отметил он.

    Кроме того, работодателям предоставлена информация о государственной политике в сфере труда, ключевых нормах трудового законодательства, стандартах безопасности на производстве и правилах минной безопасности.

    Bu il ölkədə 4700-ə yaxın işçi əməyin mühafizəsi barədə məlumatlandırılıb

