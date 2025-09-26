İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Bu il ölkədə 4700-ə yaxın işçi əməyin mühafizəsi barədə məlumatlandırılıb

    Sosial müdafiə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 16:21
    Bu il ölkədə 4700-ə yaxın işçi əməyin mühafizəsi barədə məlumatlandırılıb
    Vüsal Məmmədov

    Cari il ərzində 135 işəgötürən və 4700-ə yaxın işçi əməyin mühafizəsi barədə məlumatlandırılıb.

    Bunu "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin tabeliyində Əməyin Mühafizəsi Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Məmmədov deyib:

    Onun sözlərinə görə, bu ilin geridə qalan dövrü ərzində Əməyin Mühafizəsi Mərkəzi tərəfdaş qurumlarla birgə 46 tədbir keçirib:

    "Bu tədbirlər ümumilikdə 135 işəgötürən, 4700-ə yaxın işçini əhatə edib. Tədbirlərdə iştirakçılara əməyin mühafizəsi, iş yerlərinin attestasiyası, işçilərin sağlam və təhlükəsiz şəraitdə çalışması, həmçinin yeni dövlət standartlarının tətbiqi ilə bağlı ətraflı məlumat verilib.

    Eyni zamanda, dövlətin layiqli əmək siyasəti, əmək qanunvericiliyinin əsas tələbləri, iş yerlərində təhlükəsizlik standartları və mina təhlükəsizliyi qaydaları iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb".

    С начала года около 5 тыс. работников в Азербайджане прошли обучение по охране труда

