Разъяснен порядок расторжения компаниями трудовых договоров с сотрудниками

12:41

Работодатель может расторгнуть трудовой договор, уведомив работника за месяц письменным заявлением на бумажном носителе или через электронную информационную систему. Если договор не расторгнут в указанный срок, он считается автоматически продленным.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора отдела государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Мехман Абдуллаев.

По его словам, согласно изменениям в Трудовом кодексе, трудовой договор между работником и работодателем в электронной форме заключается с использованием электронной подписи.

М.Абдуллаев добавил, что некоторые другие процессы, касающиеся трудового договора также будут осуществляться в электронной форме.