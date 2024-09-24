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Разъяснен порядок расторжения компаниями трудовых договоров с сотрудниками

Разъяснен порядок расторжения компаниями трудовых договоров с сотрудниками 12:41
Социальная защита
24 сентября 2024 г. 13:10
Разъяснен порядок расторжения компаниями трудовых договоров с сотрудниками

Работодатель может расторгнуть трудовой договор, уведомив работника за месяц письменным заявлением на бумажном носителе или через электронную информационную систему. Если договор не расторгнут в указанный срок, он считается автоматически продленным.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора отдела государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Мехман Абдуллаев.

По его словам, согласно изменениям в Трудовом кодексе, трудовой договор между работником и работодателем в электронной форме заключается с использованием электронной подписи.

М.Абдуллаев добавил, что некоторые другие процессы, касающиеся трудового договора также будут осуществляться в электронной форме.

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