Разработан порядок выдачи единовременной выплаты инвалидам Первой карабахской войны

Подготовлен проект Порядка предоставления единовременной выплаты инвалидам Карабахской войны, получившим ранения в 1991-1997 годах

Подготовлен проект Порядка предоставления единовременной выплаты инвалидам Карабахской войны, получившим ранения в 1991-1997 годах.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Данный вопрос обсуждался в ходе заседания Комиссии, созданной в целях подготовки предложений о порядке предоставления единовременной выплаты, координации предстоящей в этом направлении работы.

Лица, которым полагается единовременная выплата, должны представить необходимый перечень документов (документы об инвалидности, свидетельство, справка о травме или болезни, решение и т. д.) в заранее указанные сроки в территориальные филиалы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения или центры DOST. Право наследования выплаты скончавшимся инвалидам войны будет определяться нотариальными органами.

После предоставления документов полагающиеся средства будут зачислены на банковский счет лица. Единовременная выплата не распространяется на военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел или их наследников, уже получивших единовременную страховую выплату.