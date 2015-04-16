​Продолжительность жизни в Азербайджане достигла 74 лет

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социального развития состоялась презентация итогов исследования, проведенного в Азербайджане в рамках проекта Мирового банка, связанного с демографическим положением в стране.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, министр труда и социального развития Салим Муслимов, говоря о прочном экономическом развитии в стране отметил, что благодаря социально-направленной политике, проводимой президентом страны Ильхамом Алиевым, с каждым днем растет благосостояние граждан: "Сегодня Азербайджан, характеризующийся в мире как островок стабильности и развития, и который смог добиться снижения уровня бедности до 5%, безработицы до 4,9%, является еще и страной, где царит демографическая стабильность. В период после 1994 года численность населения Азербайджана начала стабильно увеличиваться и в 2015 году превысила 9,6 млн. человек. Среднегодовой темп роста населения в стране составляет 1,3%. По этому показателю Азербайджан занимает в Европе первое место. В том числе, снизилась детская смертность (3,5%) и смерть новорожденных (2,3%). Только лишь в январе-феврале текущего года численность родившихся была больше численности скончавшихся на 18,5 тыс. человек. За два месяца 2015 года в стране родились 27,9 тыс. младенцев, в среднем на каждый день приходится по 473 ребенка, а это составляет 18,2% на каждые 1000 человек".

Министр также отметил. что продолжительность жизни в Азербайджане увеличилась на 4,6 года и достигла 74,2 лет. С.Муслимов сказал также, что в Азербайджане демографическая политика продолжает успешно проводиться в соответствии с принципами программы ООН "Население и развитие".