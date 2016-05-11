​Председатель Госкомитета: На сегодняшний день гендерными вопросами в Азербайджане занимаются свыше 200 организаций

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Когда мы начинали деятельность, гендерными вопросами занимались всего 4 организации. Сейчас их количество превышает 200". Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на проходящей в Баку конференции на тему "Усиление роли гражданского общества в поощрении гендерного равенства и прав женщин".

Х.Гусейнова отметила, что в прошлом году проводились наблюдения в двух районах: "В рамках пилотного проекта в прошлом году мы провели наблюдения в двух районах, касающиеся заинтересованности женщин в предпринимательской деятельности. Совместно с международными организациями мы поддержали открытие множества предприятий и получили успешные результаты. Считаю, что международные организации не могут постоянно поддерживать подобные проекты. Поэтому надо стараться привлекать к этой работе внутренние ресурсы".

По ее словам, в последние годы изменились темы и характер обращений женщин в Госкомитет: "Если ранее женщины обращались только в связи с социальными проблемами, сейчас, например, они обращаются по поводу создания НПО или затрагивают другие общественно значимые вопросы".