​Председатель ГФСЗ: Проблемы с курсом маната не влияют на пенсионную систему

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ “Происходящие в экономике процессы, в том числе проблемы с курсом маната, не влияют на пенсионную систему. Потому что в условиях рыночной экономики пенсионная система имеет механизм защиты от фискальных воздействий". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехдиев.

По его словам, в соответствии с законодательством, ежегодно проводится индексирование страховой части пенсий в соответствии с процентами инфляции, в то же время, в соответствии с показателями инфляции индексируется пенсионный капитал на счетах персонального учета плательщиков взносов социального страхования: “Все это отражает механизм защиты пенсионной системы от фискальных воздействий в условиях рыночной экономики".

"Если обратить внимание на показатели ГФСЗ, можно ясно увидеть, что скачки цен на нефть или другие происходящие в экономике процессы не влияют на пенсионную систему. 2014 год был достаточно успешным годом в плане финансовых успехов. В то же время фонд завершил годовое финансирование раньше предусмотренного графиком срока. По итогам года профицит фонда остался на счете в виде свободного резерва".