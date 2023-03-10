Средства от благотворительной ярмарки в Баку направят пострадавшим от землетрясения в Турции

Посольство Индии в Азербайджане и Международный женский клуб (IWC) проведут благотворительную ярмарку, которая направлена на сбор средств для пострадавших от землетрясения в Турции.

Посольство Индии в Азербайджане и Международный женский клуб (IWC) проведут благотворительную ярмарку, все заработанные средства от которой будут направлены пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как передает Report со ссылкой на посольство, ярмарка пройдет 11 марта в отеле Badamdar & Residences (бывший отель Pullman).

На благотворительном базаре можно будет приобрести изделия ручной работы, в том числе ковры, картины, куклы, шарфы, украшения из серебра и натуральных камней и многое другое, одновременно внося свой вклад в это благородное дело.

Посетители смогут также насладиться блюдами различных кухонь, сделать тату хной и принять участие в других развлечениях. Организаторы также подготовили замечательные призы, которые смогут выиграть участники лотереи.

Ярмарка пройдет с 10 утра до 7 вечера.