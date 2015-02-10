​Послужит ли переименование улиц замене удостоверений личности?

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Наблюдающийся в последнее время в городах и районах Азербайджана и столице процесс переименования улиц и обновления номеров не дает оснований для замены удостоверений личности".

Так ответили на запрос Report в Госагентстве по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Как заявил Report руководитель пресс-службы Государственного комитета по имущественным вопросам Гулу Халилов, переименование улиц не дает оснований для замены удостоверений личности и купчих, так как существующая система позволяет работе как прежних, так и нынешних адресов: "В настоящее время в силе как прежние, так и нынешние адреса. Новые адреса внесут в паспорта при обновлении удостоверений личности. Что же касается замены купчих, пока необходимости в этом нет".

Напомним, что процесс переименования улиц в районах и городах Азербайджана осуществляется с июня прошлого года кадастром недвижимого имущества Госкомитета по имущественным вопросам, Центром технической инвентаризации и Институтом языкознания имени Насими НАНА. Работы в этом направлении продолжаются.