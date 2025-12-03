После II Карабахской войны около 500 военнослужащих обеспечены протезами
Социальная защита
- 03 декабря, 2025
- 09:44
После II Карабахской войны 496 военнослужащих были обеспечены 619 высокотехнологичными протезами.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В ведомстве заявили, что количество реабилитационных средств, предоставляемых людям с инвалидностью, увеличилось за год почти в 3 раза.
За прошедший период семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, было предоставлено около 16 тысяч квартир, а лицам с инвалидностью, связанной с войной, - около 7800 автомобилей.
