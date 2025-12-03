Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    После II Карабахской войны около 500 военнослужащих обеспечены протезами

    Социальная защита
    • 03 декабря, 2025
    • 09:44
    После II Карабахской войны около 500 военнослужащих обеспечены протезами

    После II Карабахской войны 496 военнослужащих были обеспечены 619 высокотехнологичными протезами.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    В ведомстве заявили, что количество реабилитационных средств, предоставляемых людям с инвалидностью, увеличилось за год почти в 3 раза.

    За прошедший период семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной, было предоставлено около 16 тысяч квартир, а лицам с инвалидностью, связанной с войной, - около 7800 автомобилей.

    Vətən müharibəsindən sonra 500-ə yaxın hərbçi protezlə təmin edilib
    Elvis

