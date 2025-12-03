İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Vətən müharibəsindən sonra 500-ə yaxın hərbçi protezlə təmin edilib

    Sosial müdafiə
    • 03 dekabr, 2025
    • 09:16
    Vətən müharibəsindən sonra 500-ə yaxın hərbçi protezlə təmin edilib

    Vətən müharibəsindən sonra 496 hərbçi 619 yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, reabilitasiya xidmətləri göstərilən əlilliyi olan şəxslərin illik sayı 2018-ci ildən ötən dövrdə 10 dəfədən çox, əlilliyi olan şəxslərə təqdim edilən reabilitasiya vasitələrinin illik sayı isə 3 dəfəyə yaxın artıb.

    Həmçinin, ötən dövrdə şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 16 minədək mənzil, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə isə 7800-ə yaxın avtomobil verilib.

    vətən müharibəsi Protez Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
    После II Карабахской войны около 500 военнослужащих обеспечены протезами

    Son xəbərlər

    09:39

    Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    09:39

    Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı təhqiqat yekunlaşmaq üzrədir

    Region
    09:38

    Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyib

    Energetika
    09:35

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Oyunumuza gələn azarkeşlər peşman olmadılar"

    Futbol
    09:27

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün 4 oyun baş tutacaq

    Komanda
    09:21

    Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    09:20

    Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:19

    Ötən ay Azərbaycan sərhədini pozan 20 əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    09:19

    Azərbaycan orbitə "Zəfər" peyki buraxıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti