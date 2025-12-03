Vətən müharibəsindən sonra 500-ə yaxın hərbçi protezlə təmin edilib
Sosial müdafiə
- 03 dekabr, 2025
- 09:16
Vətən müharibəsindən sonra 496 hərbçi 619 yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, reabilitasiya xidmətləri göstərilən əlilliyi olan şəxslərin illik sayı 2018-ci ildən ötən dövrdə 10 dəfədən çox, əlilliyi olan şəxslərə təqdim edilən reabilitasiya vasitələrinin illik sayı isə 3 dəfəyə yaxın artıb.
Həmçinin, ötən dövrdə şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 16 minədək mənzil, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə isə 7800-ə yaxın avtomobil verilib.
Son xəbərlər
09:39
Bakıda avtomobil yanıb, bir nəfərin meyiti aşkarlanıbHadisə
09:39
Qazaxıstan Baş nazirinin müavini: AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı təhqiqat yekunlaşmaq üzrədirRegion
09:38
Azərbaycan neftinin qiyməti dəyişməyibEnergetika
09:35
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Oyunumuza gələn azarkeşlər peşman olmadılar"Futbol
09:27
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün 4 oyun baş tutacaqKomanda
09:21
Bir ayda sərhəddə 58 milyon manata yaxın qaçaqmal tutulubHadisə
09:20
Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:19
Ötən ay Azərbaycan sərhədini pozan 20 əcnəbi saxlanılıbHadisə
09:19