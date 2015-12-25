По инициативе Фонда Гейдара Алиева организовано празднество для детей

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря Фонд Гейдара Алиева в очередной раз порадовал детей. Как сообщает Report, на веселье, организованное Фондом для детей в одном из развлекательных центров Баку, малыши приехали на специально выделенных автобусах. В нынешнем веселье приняли участие до 200 нуждающихся в особой заботе детей из различных детских домов города Баку.

В праздничном веселье приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Фонд Гейдара Алиева, определивший в качестве приоритетных направлений деятельности заботу о подрастающем поколении, проведение различных гуманитарных акций, подарил обитателям детских учреждений столицы незабываемый день. Очередное мероприятие, организованное Фондом для воспитанников различных детских домов, стало продолжением этой благородной миссии. Во время акции, проведенной с целью эффективной организации отдыха детей, малыши развлекались на различных интересных аттракционах, участвовали в играх. В центре, где было много различных игровых автоматов и аттракционов, дети прекрасно провели время и отдохнули.

В украшенном по вкусу малышей развлекательном центре самый близкий друг детей и всегда заботящаяся о них Мехрибан Алиева присоединилась к веселью детей, приветствовала победителей различных игр, разделила с ними их радость.

На мероприятии, организованном Фондом Гейдара Алиева, воспитанники различных детских домов вместе пообедали, пообщались, поделились впечатлениями от устроенного для них празднества. Мехрибан Алиева тепло побеседовала с детьми, сфотографировалась с ними на память.

В заключение веселья детям были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.