​Перед госструктурами поставлено обязательство о рассмотрении обращений граждан в кратчайшие сроки

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека на обсуждение был вынесен представленный президентом Азербайджана новый законопроект "Об обращении граждан".

Как сообщает Report, рассказавшая о проекте председатель комитета Рабият Асланова отметила, что новый законопроект является полностью доработанным и измененным законом "О правилах обращения граждан", принятым в 1997 году.

В законопроекте отмечается, что в случае поступления запроса, ответ должен поступить не позже, чем в течение 7 дней.

Согласно законопроекту, в случае несоответствия обращений полномочиям рассматривающих их субъектов и их должностных лиц, в течение 5 дней обращение должно направляться на рассмотрение соответствующих структур. Если указанный в обращении вопрос касается нескольких рассматривающих его субъектов, в этом случае его копии отсылаются в структуры не позже, чем в течение 5 дней.

В законопроекте отразился также ряд других вопросов, в частности вопросы об анонимных обращениях, обращениях, где звучат оскорбления и пр.

Было отмечено, что под полученными обращениями должны также указываться дата поступления и регистрационный номер. В случае поступления коллективного обращения, документ считается рассмотренным, если ответ дается одному из обратившихся лиц.

Что же касается приема письменных обращений граждан, регистрации и правил их рассмотрения, рассматривающие обращения субъекты и их должностные лица должны принимать обращения в установленном законом порядке, регистрировать их и обеспечить рассмотрение. Отказ гражданам в принятии обращений запрещается.

После обсуждения законопроекта его рекомендовали к рассмотрению на пленарном заседании.