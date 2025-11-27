Пенсионные выплаты в Азербайджане продолжат расти в следующем году

В 2026 году в Азербайджане ожидается увеличение средней ежемесячной пенсии до 590 манатов, а средней ежемесячной пенсии по возрасту - до 629 манатов.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в период 2018-2025 годов средняя ежемесячная пенсия выросла с 208 до 540 манатов, а средняя ежемесячная пенсия по возрасту - с 234 до 575 манатов.

Это означает, что по сравнению с 2018 годом удалось достичь увеличения средней ежемесячной пенсии в 2,8 раза, а пенсии по возрасту - в 2,7 раза.

Одновременно с этим, финансирование пенсионных выплат в следующем году достигнет 7 млрд 993 млн манатов, что в 2,3 раза превышает показатели 2018 года.