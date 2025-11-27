Pensiyalara ayrılan vəsaitlərdə artım gələn il davam edəcək - RƏSMİ
Sosial müdafiə
- 27 noyabr, 2025
- 10:48
2026-cı ildə Azərbaycanda orta aylıq pensiyanın 590 manata və yaşa görə orta aylıq pensiyanın 629 manata çatacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, 2018-2025-ci illərdə orta aylıq pensiya 208 manatdan 540 manata, yaşa görə orta aylıq pensiya 234 manatdan 575 manata çatıb.
Bu da 2018-ci ilə nisbətən orta aylıq pensiyada 2,8 dəfə, yaşa görə orta aylıq pensiyada 2,7 dəfə artıma nail olunması deməkdir.
Eyni zamanda, gələn il pensiyaların maliyyələşdirilməsi üzrə ayrılan vəsait 7 mlrd. 993 mln. manata çatacaq ki, bu da 2018-ci ilə nisbətən həmin vəsaitdə 2,3 dəfə artımın olduğunu göstərir.
Son xəbərlər
11:48
Bişkekdə KTMT-nin sammiti keçirilirRegion
11:48
Səfir: Avrasiya İqtisadi İttifaqı Azərbaycanla qarşıqlıqlı əlaqələri gücləndirməyə çalışırXarici siyasət
11:46
Bakıda Azərbaycan və İordaniya Hökumətlərarası Komissiyasının IV iclası keçirilirBiznes
11:40
Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıbDigər ölkələr
11:39
Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
11:29
Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıbDigər ölkələr
11:28
Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"Futbol
11:19
Şərurun üç kəndində qaz kəsilibEnergetika
11:11