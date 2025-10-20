Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены завтра
Социальная защита
- 20 октября, 2025
- 10:39
Выплата пенсий в Азербайджане будет полностью завершена 21 октября.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
В тот же день будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
Последние новости
10:50
Грузия и Израиль подпишут меморандум о сотрудничестве в правоохранительной сфереВ регионе
10:49
Рабочий погиб от удара током на кладбище в поселке СарайПроисшествия
10:46
В Армении задержали мэра ГюмриВ регионе
10:42
Назван новый главный тренер "Азерйол"Командные
10:39
Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены завтраСоциальная защита
10:38
Цена золота повысилась более чем на 1%Финансы
10:35
Фото
Азербайджанские военные отрабатывают охрану границы на совместных учениях в СамаркандеАрмия
10:32
Сабина Алиева выступила с обращением в связи с объявлением "Месяца прав детей"Внутренняя политика
10:28