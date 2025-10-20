Pensiyalar sabah tam ödəniləcək
Sosial müdafiə
- 20 oktyabr, 2025
- 10:24
Respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması oktyabrın 21-də nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.
