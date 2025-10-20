İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    Pensiyalar sabah tam ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    • 20 oktyabr, 2025
    • 10:24
    Pensiyalar sabah tam ödəniləcək

    Respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması oktyabrın 21-də nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.

    pensiya DSMF sosial müavinat

