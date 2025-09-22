Пенсии будут полностью выплачены завтра
Социальная защита
- 22 сентября, 2025
- 15:26
Выплаты пенсий по республике завершатся завтра, 23 сентября.
Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
В этот день также будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
