    Пенсии будут полностью выплачены завтра

    Социальная защита
    • 22 сентября, 2025
    • 15:26
    Пенсии будут полностью выплачены завтра

    Выплаты пенсий по республике завершатся завтра, 23 сентября.

    Об этом Report сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

    В этот день также будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

    пенсии, пособия Баку Азербайджан
    Sabah pensiyalar tam ödəniləcək

