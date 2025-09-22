İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Sabah pensiyalar tam ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    22 sentyabr, 2025
    • 14:57
    Sabah pensiyalar tam ödəniləcək

    Respublika üzrə pensiyaların ödənişləri sabah yekunlaşacaq.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sosial Müdaifə Fondundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Fond tərəfindən sentyabrın 23-də respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

    Həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.

