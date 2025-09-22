Sabah pensiyalar tam ödəniləcək
Sosial müdafiə
- 22 sentyabr, 2025
- 14:57
Respublika üzrə pensiyaların ödənişləri sabah yekunlaşacaq.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sosial Müdaifə Fondundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Fond tərəfindən sentyabrın 23-də respublika üzrə pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
Həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.
