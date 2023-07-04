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Пакистанский министр прибыл с визитом в Азербайджан

Пакистанский министр прибыл с визитом в Азербайджан Делегация во главе с министром по работе с проживающими за рубежом пакистанцами и развитию человеческих ресурсов Пакистана Саджидом Хуссейном Тури прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Социальная защита
4 июля 2023 г. 10:52
Пакистанский министр прибыл с визитом в Азербайджан

Делегация во главе с министром по работе с проживающими за рубежом пакистанцами и развитию человеческих ресурсов Пакистана Саджидом Хуссейном Тури прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венки.

Затем была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Прибыв затем в Аллею шехидов, гости возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, почтили их память.

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Версия на английском языке ФотоPakistan’s Federal Minister on visit Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanlı nazir Azərbaycana səfərə gəlib

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