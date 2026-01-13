Опубликована статистика доходов и расходов ГФСЗ за последние 7 лет

В период 2019–2025 годов доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) выросли в 2,2 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в интервью AzTV.

Отмечается, что рост составил с 3,7 млрд манатов до 8,3 млрд манатов. За последние 7 лет также зафиксировано увеличение расходов: они выросли с 3,7 млрд манатов до 8,4 млрд манатов.