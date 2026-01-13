Опубликована статистика доходов и расходов ГФСЗ за последние 7 лет
Социальная защита
- 13 января, 2026
- 22:21
В период 2019–2025 годов доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) выросли в 2,2 раза.
Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в интервью AzTV.
Отмечается, что рост составил с 3,7 млрд манатов до 8,3 млрд манатов. За последние 7 лет также зафиксировано увеличение расходов: они выросли с 3,7 млрд манатов до 8,4 млрд манатов.
