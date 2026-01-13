DSMF-nin son 7 ildə gəlir və xərclərinin statistikası açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 13 yanvar, 2026
- 21:42
2018-2026-cı illər ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) gəlirləri 2,2 dəfə artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev "AzTV"yə açıqlamasında deyib.
Bildirilib ki, artım 3,7 milyard manatdan 8,3 milyard manata qədər olub. 7 il ərzində xərclərdə də artım müşahidə edilib. Belə ki, xərclər 3,7 milyard manatdan 8,4 milyard manata qədər artıb.
