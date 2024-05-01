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Обсуждены направления дальнейшего сотрудничества с АБР

Обсуждены направления дальнейшего сотрудничества с АБР Между Министерством труда и социальной защиты населения и Азиатским банком развития (АБР) установлено успешное партнерство, в рамках которого реализованы значимые совместные проекты.
Социальная защита
1 мая 2024 г. 20:15
Обсуждены направления дальнейшего сотрудничества с АБР

Между Министерством труда и социальной защиты населения и Азиатским банком развития (АБР) установлено успешное партнерство, в рамках которого реализованы значимые совместные проекты.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече в министерстве с делегацией группы секторов АБР во главе с директором департамента человеческого капитала и социального развития Софией Шакил.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев поделился информацией о текущих реформах в области социальной защиты, а также о достигнутых успехах. Особое внимание было уделено продолжению сотрудничества с Азиатским банком развития в сфере занятости.

София Шакил отметила, что реформы, проводимые в Азербайджане в области рынка труда, занятости и социальной защиты, заслуживают высокой оценки, и выразила удовлетворение устойчивым сотрудничеством с министерством.

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