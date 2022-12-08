Обнародованы поступления и расходы фонда YAŞAT

На сегодняшний день на счет фонда YAŞAT поступило 75 846 318.85 маната, из них потрачено 71 612 351.53 маната.

На сегодняшний день на счет фонда YAŞAT поступило 75 846 318.85 маната, из них потрачено 71 612 351.53 маната.

Как сообщает Report, об этом заявил глава фонда YAŞAT, ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов, выступая на пресс-конференции о деятельности фонда за 2 года.

Он отметил, что в настоящее время в бюджете фонда имеется 4 233 967.32 маната: "На улучшение социально-бытовых условий было выделено 41 042 300.00 манатов, на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала - 1 347 611.19 маната, на погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств - 6 772 442.30 маната, на оплату лечения и психологической поддержки - 22 449 998.04 маната".