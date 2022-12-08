О нас

Обнародованы поступления и расходы фонда YAŞAT

Обнародованы поступления и расходы фонда YAŞAT На сегодняшний день на счет фонда YAŞAT поступило 75 846 318.85 маната, из них потрачено 71 612 351.53 маната.
Социальная защита
8 декабря 2022 г. 11:58
Обнародованы поступления и расходы фонда YAŞAT

На сегодняшний день на счет фонда YAŞAT поступило 75 846 318.85 маната, из них потрачено 71 612 351.53 маната.

Как сообщает Report, об этом заявил глава фонда YAŞAT, ветеран Карабахской войны Эльвин Гусейнов, выступая на пресс-конференции о деятельности фонда за 2 года.

Он отметил, что в настоящее время в бюджете фонда имеется 4 233 967.32 маната: "На улучшение социально-бытовых условий было выделено 41 042 300.00 манатов, на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала - 1 347 611.19 маната, на погашение потребительских кредитов и других долговых обязательств - 6 772 442.30 маната, на оплату лечения и психологической поддержки - 22 449 998.04 маната".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "YAŞAT" Fondunun hesabına daxil olan və xərclənən vəsait açıqlanıb

Экслюзивные новости

Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi