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Обнародовано число многодетных семей в Азербайджане

Обнародовано число многодетных семей в Азербайджане В Азербайджане в 6 837 семьях имеются семь и более детей.
Социальная защита
20 августа 2024 г. 13:26
Обнародовано число многодетных семей в Азербайджане

В Азербайджане в 6 837 семьях имеются семь и более детей.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госкомстате.

Всего в стране насчитывается 1 млн 347 тыс. 534 многодетных семей, из которых 725 615 проживают в городах, а 621 919 - в сельской местности.

Число семей с одним ребенком составляет 422 989, в том числе 241 234 в городах и 181 755 в селах.

Количество семей с двумя детьми достигает 557 814, из них 295 884 проживают в городах, 261 930 - в сельской местности.

Что касается семей с тремя детьми, то 132 957 из них проживают в городской, а 123 304 - в сельской местности.

Также в Азербайджане числится 71 151 семья с четырьмя детьми. Из них 37 058 человек проживают в городах, 34 093 - в сельской местности.

Из 23 150 семей с пятью детьми 11 313 проживают в городах, 11 837 - в селах.

Число семей с шестью детьми в стране составляет 9 332, в том числе 4338 в городах, 4994 - в сельской местности, а число семей с 7 и более детьми достигает 6837, из которых 2831 проживают в городах, а 4006 – в селах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda çoxuşaqlı ailələrin sayı açıqlanıb

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