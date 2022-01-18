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Обнародовано число азербайджанцев, получивших в 2021 году гражданство Украины

Обнародовано число азербайджанцев, получивших в 2021 году гражданство Украины Стало известно число азербайджанцев, получивших в прошлом году гражданство Украины в связи с рождением на территории этой страны или наличием родителей, являющихся гражданами Украины (или же одного из родителей).
Социальная защита
18 января 2022 г. 14:37
Обнародовано число азербайджанцев, получивших в 2021 году гражданство Украины

Стало известно число азербайджанцев, получивших в прошлом году гражданство Украины в связи с рождением на территории этой страны или наличием родителей, являющихся гражданами Украины (или же одного из родителей).

Как сообщили восточно-европейскому бюро Report в Государственной миграционной службе Украины, в 2021 году 57 азербайджанцев, родившихся в этой стране, получили украинское гражданство.

За тот же период семь малолетних азербайджанцев были приняты в гражданство этой страны из-за того, что один или оба из их родителей были гражданами Украины.

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Версия на английском языке Ukraine grants citizenship to over 60 Azerbaijanis in 2021
Версия на азербайджанском языке Ukraynada doğularaq vətəndaşlıq alan azərbaycanlıların sayı məlum olub 

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