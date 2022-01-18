Обнародовано число азербайджанцев, получивших в 2021 году гражданство Украины

Стало известно число азербайджанцев, получивших в прошлом году гражданство Украины в связи с рождением на территории этой страны или наличием родителей, являющихся гражданами Украины (или же одного из родителей).

Стало известно число азербайджанцев, получивших в прошлом году гражданство Украины в связи с рождением на территории этой страны или наличием родителей, являющихся гражданами Украины (или же одного из родителей).

Как сообщили восточно-европейскому бюро Report в Государственной миграционной службе Украины, в 2021 году 57 азербайджанцев, родившихся в этой стране, получили украинское гражданство.

За тот же период семь малолетних азербайджанцев были приняты в гражданство этой страны из-за того, что один или оба из их родителей были гражданами Украины.