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Обнародована численность экономически активного населения Азербайджана

Обнародована численность экономически активного населения Азербайджана 15:32
Социальная защита
15 декабря 2021 г. 16:06
Обнародована численность экономически активного населения Азербайджана

По предварительным данным на 1 декабря этого года, численность экономически активного населения Азербайджана составила 5302,4 тыс. человек, из них занятое население – 4986,6 тыс. человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 ноября текущего года численность наемных работников составила 1702,1 тыс. человек, в том числе в государственном секторе экономики - 903,6 тыс. человек, в негосударственном – 798,5 тыс. человек. В нефтегазовом секторе экономики занято 31,6 тыс. человек, в ненефтяном секторе - 1670,5 тыс. человек.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijan’s economically active population announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda işsizlərin sayı açıqlanıb

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