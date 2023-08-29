Названо число пенсионеров и получающих социальные пособия в Азербайджане

14:24

По состоянию на 1 июля 2023 года на учете в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана зарегистрировано 1 096,6 тыс. пенсионеров, что составляет 10,8 процента от населения страны.

Как передает Report, об этом сообщил Госкомстат.

Из них 64,1 процента получают пенсию по возрасту, 23,6 процента по инвалидности, 12,3 процента по потере кормильца. По сравнению с 1 июля прошлого года общее количество зарегистрированных пенсионеров сократилось на 5,4 процента, в том числе количество пенсионеров по инвалидности - на 16,4 процента, количество пенсионеров в связи с потерей кормильца на 9,7 процента. а число пенсионеров по возрасту увеличилось на 0,4 процента.

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 18,2 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а по сравнению с началом текущего года - на 16,9 процента, и составил 435,0 манатов и был равен 47,2 процента среднемесячной заработной платы.

Согласно соответствующему изменению в закон "О трудовых пенсиях", с 1 февраля этого года минимальный размер трудовой пенсии увеличен на 16,7 процента и установлен на уровне 280 манатов.

В целях дальнейшего усиления социальной защиты пенсионеров в стране распоряжением президента Азербайджана страховая часть всех видов трудовых пенсий проиндексирована и увеличена в соответствии с ежегодными темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы.

Кроме того, в целях обеспечения социальной защиты населения лицам из отдельных категорий назначаются различные виды ежемесячных социальных пособий. Так, по состоянию на 1 июля 2023 года количество лиц, получающих пособие по возрасту, составляет 137,6 тыс. (124,1 тыс. на 1 июля прошлого года), по инвалидности - 215,2 тыс. человек, из которых у 47,1 тыс. человек ​​инвалидность установлена в возрасте до 18 лет (210,4 тыс. и 52,2 тыс. соответственно), за потерю кормильца – 54,7 тыс. человек (53,2 тыс.) и другие пособия – 25,8 тыс. человек (22,5 тыс.).

По состоянию на 1 июля 2023 года адресную государственную социальную помощь получили 352,4 тысячи членов 80,3 тысяч малообеспеченных семей, а ее среднемесячный размер на одного человека составил 105,32 маната.

Кроме того, 388,2 тысяч человек из различных категорий удостоены стипендии президента Азербайджана.