Названо число безработных в Азербайджане

В местных органах Государственного агентства занятости на 1 октября 2025 года было зарегистрировано 236 400 безработных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что 50,9% из них составляли женщины.

Средний ежемесячный размер выплаты страхования по безработице составил 472,2 маната.