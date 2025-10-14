Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Названо число безработных в Азербайджане

    Социальная защита
    • 14 октября, 2025
    • 16:09
    Названо число безработных в Азербайджане

    В местных органах Государственного агентства занятости на 1 октября 2025 года было зарегистрировано 236 400 безработных.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Отмечается, что 50,9% из них составляли женщины.

    Средний ежемесячный размер выплаты страхования по безработице составил 472,2 маната.

    безработица Азербайджан Госкомстат
