İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:30
    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsizlərin sayı açıqlanıb

    Cari ilin oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 236 min 400 nəfər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Belə ki, onların 50,9 faizini qadınlar təşkil edib. İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 472,2 manat olub.

    İşsizlik məşğulluq Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan Statistika
    Названо число безработных в Азербайджане

    Son xəbərlər

    16:48

    Braziliya yığması yoldaşlıq görüşündə Yaponiyaya məğlub olub

    Futbol
    16:48

    Banqladeşdə tikiş fabrikində yanğın olub, doqquz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:45

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    16:35

    Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    16:34

    Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Region
    16:32
    Foto

    Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    16:30

    Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıb

    Energetika
    16:29

    "RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:27

    Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti