    Названо число безработных в Азербайджане

    Социальная защита
    • 12 сентября, 2025
    • 11:15
    Названо число безработных в Азербайджане

    В местных органах Государственного агентства занятости на 1 сентября 2025 года было зарегистрировано 237 тыс. безработных.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Отмечается, что 50,1% из них составляли женщины.

    Средний ежемесячный размер выплаты страхования по безработице составил 436,7 маната.

