Названо число безработных в Азербайджане
Социальная защита
- 12 сентября, 2025
- 11:15
В местных органах Государственного агентства занятости на 1 сентября 2025 года было зарегистрировано 237 тыс. безработных.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Отмечается, что 50,1% из них составляли женщины.
Средний ежемесячный размер выплаты страхования по безработице составил 436,7 маната.
Последние новости
12:39
Наследие Armani передано фонду под управлением его близкихДругие страны
12:38
Moody's: "Азербайджанские железные дороги" нуждаются в значительных инвестицияхИнфраструктура
12:33
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 2,2%Энергетика
12:31
ОАЭ вызвали посла Израиля в связи с нападением на КатарДругие страны
12:29
Туркменистан объявил тендер на проектирование и строительство мечети в ФизулиИнфраструктура
12:21
Ненефтяной сектор Азербайджана вырос на 10,3%Бизнес
12:17
Сакина Бабаева: Женщины больше всего ощущают последствия изменения климатаИнфраструктура
12:16
Moody's назвало пять ключевых задач для раскрытия потенциала Среднего коридораИнфраструктура
12:14
Фото