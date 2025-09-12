Названо число безработных в Азербайджане

В местных органах Государственного агентства занятости на 1 сентября 2025 года было зарегистрировано 237 тыс. безработных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что 50,1% из них составляли женщины.

Средний ежемесячный размер выплаты страхования по безработице составил 436,7 маната.