Azərbaycanda işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 12 sentyabr, 2025
- 10:47
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında 2025-ci il sentyabr ayının 1-nə qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 237 min nəfər olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayıb.
Qeyd edilib ki, onların 50,1 faizini qadınlar təşkil edib.
İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 436,7 manat olub.
Son xəbərlər
11:12
Bakıda güclü külək ağacın budağını sındıraraq yola aşırıbHadisə
11:11
Tehranda bina uçub, bir fəhlə ölüb, ikisi yaralanıbRegion
11:11
ASCO-nun "Mahmud Rəhimov" gəmisinin təmirdən sonra ilk səfəri Aktau limanına olubİnfrastruktur
11:06
Serdar Kılıç Ermənistana səfər edibDigər ölkələr
11:05
Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olubElm və təhsil
11:05
Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıbEnergetika
11:01
Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcəkDigər ölkələr
11:01
Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcəkMilli Məclis
10:58