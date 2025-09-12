İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanda işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb

    Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında 2025-ci il sentyabr ayının 1-nə qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı 237  min nəfər olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayıb.

    Qeyd edilib ki, onların 50,1 faizini qadınlar təşkil edib.

    İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 436,7 manat olub. 

