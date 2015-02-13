​Население Азербайджана достигло 9,6 млн. человек

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Население Азербайджана в 2014 году выросло на 115,9 тыс. человек, или 1,2% и к началу 2015 года составило 9,593 млн. человек. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, основное увеличение населения в 2014 году произошло за счет естественного прироста. Однако, прирост наблюдался и в результате миграции (0,9% от общего прироста населения).

Плотность населения на 1 кв. м составляет 111 человек. 53,1% из общего числа населения составляет городское, а 46,9% - сельское население, 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины. На каждые 1000 мужчин приходится 1009 женщин.

В последние годы в Азербайджане наблюдается высокая рождаемость. В минувшем году в Азербайджане количество новорожденных на 114,9 тыс. человек превысило число скончавшихся.