Начальник управления МВД: Расследуются распространенные в соцсети сообщения, связанные с семейными конфликтами

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "В Главном управлении общественной безопасности министерства внутренних дел анализируются и расследуются связанные с семейными конфликтами сообщения, размещенные в соцсетях и различных средствах массовой информации".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Создание эффектного ответного механизма в борьбе с бытовым насилием" заявил начальник указанного управления Октай Керимов.

По его словам, органы внутренних дел принимают оперативные меры по всем поступающим обращениям: "Любая поступившая в полицейские органы информация, связанная с семейным конфликтом, объективно расследуется, семьи, в которых выявлен факт насилия, берутся на учет как конфликтные, а лица, допустившие насилие, предупреждаются.

Органы внутренних дел, совместно с представителями других госорганов, периодически проводят среди населения просветительскую работу".