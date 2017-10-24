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    Начальник управления МВД: Расследуются распространенные в соцсети сообщения, связанные с семейными конфликтами

    Органы внутренних дел принимают оперативные меры по всем поступающим обращениям© Report/ Elshan Baba

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "В Главном управлении общественной безопасности министерства внутренних дел анализируются и расследуются связанные с семейными конфликтами сообщения, размещенные в соцсетях и различных средствах массовой информации".

    Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Создание эффектного ответного механизма в борьбе с бытовым насилием" заявил начальник указанного управления Октай Керимов.

    По его словам, органы внутренних дел принимают оперативные меры по всем поступающим обращениям: "Любая поступившая в полицейские органы информация, связанная с семейным конфликтом, объективно расследуется, семьи, в которых выявлен факт насилия, берутся на учет как конфликтные, а лица, допустившие насилие, предупреждаются.

    Органы внутренних дел, совместно с представителями других госорганов, периодически проводят среди населения просветительскую работу". 

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