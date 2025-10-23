На соцвыплаты в 2025 году направлено более 1,4 млрд манатов

Государственный фонд социальной защиты в январе-сентябре 2025 года выплатил социальные пособия 502 тыс. человек, а ежемесячные выплаты на основе указов и распоряжений президента получили 402 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что за указанный период общая сумма выплат по соцпособиям составила 861 млн манатов, ежемесячные выплаты на основе указов и распоряжений президента - 551 млн манатов.