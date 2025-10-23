Bu ilin doqquz ayında 400 mindən çox şəxsə Prezident təqaüdü verilib
Sosial müdafiə
- 23 oktyabr, 2025
- 10:50
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 502 min nəfərə sosial müavinət, 402 min nəfərə Prezidentin aylıq təqaüdünü ödəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, həmin dövrdə əhaliyə sosial müavinətlər üzrə 861 mln. manat, Prezident təqaüdləri üzrə 551 mln. manat ödənilib.
Son xəbərlər
11:40
ARDNF "Şahdəniz"in işlənməsindən gəlirlərini 12 %-dən çox artırıbEnergetika
11:38
Azərbaycanda dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb - RƏSMİSağlamlıq
11:38
Azərbaycan Gürcüstan və Ukraynaya yemiş satışını bərpa edibBiznes
11:38
V Tbilisi İpək Yolu Forumu çərçivəsində ilk dəfə Maliyyə Sammiti keçirilibRegion
11:37
Yunus Abdulov: "Azərbaycan bankları İslam bankçılığı üçün hazırdır"Maliyyə
11:34
İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilibFutbol
11:31
Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaqİnfrastruktur
11:31
Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:30