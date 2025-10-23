İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Bu ilin doqquz ayında 400 mindən çox şəxsə Prezident təqaüdü verilib

    Sosial müdafiə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:50
    Bu ilin doqquz ayında 400 mindən çox şəxsə Prezident təqaüdü verilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 502 min nəfərə sosial müavinət, 402 min nəfərə Prezidentin aylıq təqaüdünü ödəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, həmin dövrdə əhaliyə sosial müavinətlər üzrə 861 mln. manat, Prezident təqaüdləri üzrə 551 mln. manat ödənilib.

    Prezidentin aylıq təqaüdü sosial müavinət DSMF
    На соцвыплаты в 2025 году направлено более 1,4 млрд манатов

    Son xəbərlər

    11:40

    ARDNF "Şahdəniz"in işlənməsindən gəlirlərini 12 %-dən çox artırıb

    Energetika
    11:38

    Azərbaycanda dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:38

    Azərbaycan Gürcüstan və Ukraynaya yemiş satışını bərpa edib

    Biznes
    11:38

    V Tbilisi İpək Yolu Forumu çərçivəsində ilk dəfə Maliyyə Sammiti keçirilib

    Region
    11:37

    Yunus Abdulov: "Azərbaycan bankları İslam bankçılığı üçün hazırdır"

    Maliyyə
    11:34

    İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    11:31

    Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    11:31

    Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:30

    AMB İslam bankçılığı üzrə potensialı artırmaq üçün təcrübə proqramlarına start verib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti