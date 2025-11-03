Мобильная служба ASAN будет действовать в регионах

Мобильная служба ASAN с 3 по 27 ноября будет действовать в регионах.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN xidmət).

В указанный период услуги будут оказаны гражданам в Ширване, Самухе, Шабране, Астаре, Агдаме, Уджаре, Гахе и Хырдалане.

Мобильные служебные автобусы ASAN будут действовать 5 дней в неделю с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Для получения подробной информации о мобильных услугах граждане могут обратиться в колл-центр 108 (набрав внутренний номер 3).