Мобильная служба ASAN будет действовать в регионах

    Социальная защита
    • 03 ноября, 2025
    • 10:32
    Мобильная служба ASAN с 3 по 27 ноября будет действовать в регионах.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте (ASAN xidmət).

    В указанный период услуги будут оказаны гражданам в Ширване, Самухе, Шабране, Астаре, Агдаме, Уджаре, Гахе и Хырдалане.

    Мобильные служебные автобусы ASAN будут действовать 5 дней в неделю с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

    Для получения подробной информации о мобильных услугах граждане могут обратиться в колл-центр 108 (набрав внутренний номер 3).

    ASAN Xidmət соцуслуги регион
    Səyyar ASAN xidmət regionlarda fəaliyyət göstərəcək

